Федюшина Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Поникаровская (Федюшина) Александра Павловна
Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Федюшина Елена Павловна
Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович
Рождение ребёнка
15.11.1828
Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Федюшин Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович
Смерть
После 1850
Погребена на кладбище при часовне св. прав. Симеона Верхотурского в г. Туринске