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Федюшина Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федюшин Павел Семенович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Поникаровская (Федюшина) Александра Павловна

Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Федюшина Елена Павловна

Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Федюшин Василий Павлович

Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Федюшин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Федюшин Петр Павлович

Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович

Рождение ребёнка
15.11.1828

Сын: Федюшин Матвей Павлович

Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Федюшин Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Федюшин Павел Семенович

Смерть
После 1850
Погребена на кладбище при часовне св. прав. Симеона Верхотурского в г. Туринске

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