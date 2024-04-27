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Поникаровская (Федюшина) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

07.09.1878

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Федюшин Павел Семенович

Мать: Федюшина Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
14.10.1836

Муж: Поникаровский Александр Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1839

Сын: Поникаровский Евгений Александрович

Отец ребёнка: Поникаровский Александр Иванович

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/search/all-collections/results/?q.surname=Поникаровский&q.givenName=Александр%20Иван&size=20&page=10
Рождение ребёнка
01.11.1840

Сын: Поникаровский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Поникаровский Александр Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1844

Сын: Поникаровский Яков Александрович

Отец ребёнка: Поникаровский Александр Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1847

Сын: Поникаровский Павел Александрович

Отец ребёнка: Поникаровский Александр Иванович

Смерть
07.09.1878
https://www.familysearch.org/search/all-collections/results/?size=20&page=2&q.surname=Поникаровская

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