Поникаровская (Федюшина) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти07.09.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
14.10.1836
Рождение ребёнка
13.03.1839
Сын: Поникаровский Евгений Александрович
Отец ребёнка: Поникаровский Александр Иванович
Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/search/all-collections/results/?q.surname=Поникаровский&q.givenName=Александр%20Иван&size=20&page=10
Рождение ребёнка
01.11.1840
Сын: Поникаровский Михаил Александрович
Отец ребёнка: Поникаровский Александр Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1844
Сын: Поникаровский Яков Александрович
Отец ребёнка: Поникаровский Александр Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1847
Сын: Поникаровский Павел Александрович
Отец ребёнка: Поникаровский Александр Иванович
Смерть
07.09.1878
https://www.familysearch.org/search/all-collections/results/?size=20&page=2&q.surname=Поникаровская