Федюшин Павел Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти31.05.1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Федюшин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Поникаровская Александра Павловна
Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Федюшина Елена Павловна
Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
15.11.1828
Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Федюшин Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна
Работа или профессия
28.02.1834
Священник Павел Семенов Федюшин 28 февраля 1834 года был переведен по желанию в Тобольскую епархию.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1836
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99XM-KL4V умер от опухоли