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Федюшин Павел Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

31.05.1836

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Федюшин Семен Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Поникаровская Александра Павловна

Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Федюшина Елена Павловна

Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Федюшин Василий Павлович

Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Федюшин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Федюшин Петр Павлович

Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Федюшин Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1828

Сын: Федюшин Матвей Павлович

Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Федюшин Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Федюшина Татьяна Алексеевна

Работа или профессия
28.02.1834
Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Священник Павел Семенов Федюшин 28 февраля 1834 года был переведен по желанию в Тобольскую епархию.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федюшина Татьяна Алексеевна

Смерть
31.05.1836
Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99XM-KL4V умер от опухоли
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