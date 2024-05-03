Поникаровский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1811
Дата смерти13.08.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1811
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9XT-3R9P?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6T8F-LJYF&action=view
Бракосочетание
14.10.1836
Рождение ребёнка
13.03.1839
https://www.familysearch.org/search/all-collections/results/?q.surname=Поникаровский&q.givenName=Александр%20Иван&size=20&page=10
Рождение ребёнка
01.11.1840
Рождение ребёнка
21.10.1844
Сын: Поникаровский Яков Александрович
Мать ребёнка: Поникаровская (Федюшина) Александра Павловна
Рождение ребёнка
11.02.1847
Смерть
13.08.1851
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XT-WCD9?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6RKP-MJTT