Поникаровский Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоникаровский Александр Иванович

Поникаровский Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1811

Дата смерти

13.08.1851

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1811

Отец: Поникаровский Иван Георгиевич (Егорович)

Мать: Поникаровская (Иконникова) Татьяна Ивановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9XT-3R9P?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6T8F-LJYF&action=view
Бракосочетание
14.10.1836

Жена: Поникаровская (Федюшина) Александра Павловна

Рождение ребёнка
13.03.1839

Сын: Поникаровский Евгений Александрович

Мать ребёнка: Поникаровская (Федюшина) Александра Павловна

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/search/all-collections/results/?q.surname=Поникаровский&q.givenName=Александр%20Иван&size=20&page=10
Рождение ребёнка
01.11.1840

Сын: Поникаровский Михаил Александрович

Мать ребёнка: Поникаровская (Федюшина) Александра Павловна

Рождение ребёнка
21.10.1844

Сын: Поникаровский Яков Александрович

Мать ребёнка: Поникаровская (Федюшина) Александра Павловна

Рождение ребёнка
11.02.1847

Сын: Поникаровский Павел Александрович

Мать ребёнка: Поникаровская (Федюшина) Александра Павловна

Смерть
13.08.1851
Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XT-WCD9?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6RKP-MJTT

Мы используем куки для улучшения работы сайта.