Федюшина (Брызгалова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
22.09.1852
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XR-DS67?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A65N7-2P49&action=view
Рождение ребёнка
1864
Сын: Федюшин Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Федюшин Матвей Павлович
Смерть
1879