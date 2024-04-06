Федюшина (Брызгалова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюшина (Брызгалова) Анна Николаевна

Место рождения

Коркинское, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Брызгалов Николай Федорович

Мать: Брызгалова (Минеева) Домника Львовна

Коркинское, Туринский, Свердловская область
Бракосочетание
22.09.1852

Муж: Федюшин Матвей Павлович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XR-DS67?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A65N7-2P49&action=view
Рождение ребёнка
1864

Сын: Федюшин Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Федюшин Матвей Павлович

Смерть
1879

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