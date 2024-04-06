Брызгалова (Минеева) Домника Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова (Минеева) Домника Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Минеев Лев

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1815

Муж: Брызгалов Николай Федорович

в Троицкой церкви с. Коркинское
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Брызгалова Апполинария Николаевна

Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович

Коркинское, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович

Рождение ребёнка
07.09.1822

Дочь: Брызгалова Ариадна Николаевна

Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович

Коркинское, Туринский, Свердловская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XR-NF6K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6RKX-HTWL&action=view
Рождение ребёнка
15.11.1823

Дочь: Попова (Брызгалова) Аполлинария Николаевна

Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович

Коркинское, Туринский, Свердловская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XR-NXZ6?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6RKX-DP1B&action=view
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Федюшина (Брызгалова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович

Коркинское, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Брызгалов Капитон Николаевич

Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Наумова (Бызгалова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович

Коркинское, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.12.1837

Дочь: Брызгалова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович

Коркинское, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.12.1840

Дочь: Брызгалова Агния Николаевна

Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович

Коркинское, Туринский, Свердловская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99XR-6686?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A65N7-XWW4&action=view
Смерть
1876

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