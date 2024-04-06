Брызгалова (Минеева) Домника Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Минеев Лев
Мать: не указана
Дочь: Брызгалова Апполинария Николаевна
Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович
Дочь: Брызгалова Ариадна Николаевна
Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович
Дочь: Попова (Брызгалова) Аполлинария Николаевна
Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович
Дочь: Федюшина (Брызгалова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович
Сын: Брызгалов Капитон Николаевич
Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович
Дочь: Наумова (Бызгалова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович
Дочь: Брызгалова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович
Дочь: Брызгалова Агния Николаевна
Отец ребёнка: Брызгалов Николай Федорович