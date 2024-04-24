Попова (Брызгалова) Аполлинария Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1823
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XR-NXZ6?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6RKX-DP1B&action=view
Бракосочетание
18.11.1842
Рождение ребёнка
28.01.1864
Дочь: Поникаровская (Попова) Александра Ипполитовна
Отец ребёнка: Попов Ипполит Алексеевич
Смерть
Неизвестно