Попова (Брызгалова) Аполлинария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Брызгалова) Аполлинария Николаевна

Место рождения

Коркинское, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

15.11.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1823

Отец: Брызгалов Николай Федорович

Мать: Брызгалова (Минеева) Домника Львовна

Коркинское, Туринский, Свердловская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XR-NXZ6?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6RKX-DP1B&action=view
Бракосочетание
18.11.1842

Муж: Попов Ипполит Алексеевич

Рождение ребёнка
28.01.1864

Дочь: Поникаровская (Попова) Александра Ипполитовна

Отец ребёнка: Попов Ипполит Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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