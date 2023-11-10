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Абдулла Сулейманов

Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сулейман Муратбакиев

Мать: Гульзамал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Габидулла Абдуллин

Мать ребёнка: Загида

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гарифа Абдуллина

Мать ребёнка: Загида

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хамидулла Абдуллин

Мать ребёнка: Загида

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хусаин Абдуллин

Мать ребёнка: Загида

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1852

Сын: Абдулмуталлап Абдуллин

Мать ребёнка: Загида

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибизарифа Абдуллина

Мать ребёнка: Загида

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загида

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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