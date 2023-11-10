Абдулла Сулейманов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Сулейман Муратбакиев
Мать: Гульзамал
Рождение ребёнка
1840
Сын: Габидулла Абдуллин
Мать ребёнка: Загида
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гарифа Абдуллина
Мать ребёнка: Загида
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хамидулла Абдуллин
Мать ребёнка: Загида
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хусаин Абдуллин
Мать ребёнка: Загида
Рождение ребёнка
24.10.1852
Мать ребёнка: Загида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибизарифа Абдуллина
Мать ребёнка: Загида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Загида
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно