Загида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Габидулла Абдуллин

Отец ребёнка: Абдулла Сулейманов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гарифа Абдуллина

Отец ребёнка: Абдулла Сулейманов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хамидулла Абдуллин

Отец ребёнка: Абдулла Сулейманов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хусаин Абдуллин

Отец ребёнка: Абдулла Сулейманов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1852

Сын: Абдулмуталлап Абдуллин

Отец ребёнка: Абдулла Сулейманов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибизарифа Абдуллина

Отец ребёнка: Абдулла Сулейманов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулла Сулейманов

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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