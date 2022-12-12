Загида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Габидулла Абдуллин
Отец ребёнка: Абдулла Сулейманов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гарифа Абдуллина
Отец ребёнка: Абдулла Сулейманов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хамидулла Абдуллин
Отец ребёнка: Абдулла Сулейманов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хусаин Абдуллин
Отец ребёнка: Абдулла Сулейманов
Рождение ребёнка
24.10.1852
Отец ребёнка: Абдулла Сулейманов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибизарифа Абдуллина
Отец ребёнка: Абдулла Сулейманов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулла Сулейманов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно