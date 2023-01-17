Хамидулла Абдуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамидулла Абдуллин

Хамидулла Абдуллин

avatar

Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1846

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Абдулла Сулейманов

Мать: Загида

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Хамидуллин Гарифьян Хамидуллович

Мать ребёнка: Хусниамал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1897

Сын: Хамидуллин Шайхислам Хамидуллович

Мать ребёнка: Магикамал

Рождение ребёнка
1903

Сын: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович

Мать ребёнка: Магикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камарья

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Содержал паром
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Гарифулла Хамидуллович

Мать ребёнка: Хусниамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Хусурддин Хамидуллович

Мать ребёнка: Магикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Мухаметнагим Хамидуллович

Мать ребёнка: Магикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Мухаметвали Хамидуллович

Мать ребёнка: Магикамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусниамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Насурулла Хамидуллович

Мать ребёнка: Магикамал

Смерть
1932
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close