Хамидулла Абдуллин
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Абдулла Сулейманов
Мать: Загида
Рождение ребёнка
1889
Сын: Хамидуллин Гарифьян Хамидуллович
Мать ребёнка: Хусниамал
Рождение ребёнка
1897
Сын: Хамидуллин Шайхислам Хамидуллович
Мать ребёнка: Магикамал
Рождение ребёнка
1903
Сын: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович
Мать ребёнка: Магикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камарья
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Содержал паром
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Гарифулла Хамидуллович
Мать ребёнка: Хусниамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Хусурддин Хамидуллович
Мать ребёнка: Магикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Мухаметнагим Хамидуллович
Мать ребёнка: Магикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Мухаметвали Хамидуллович
Мать ребёнка: Магикамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусниамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Насурулла Хамидуллович
Мать ребёнка: Магикамал
Смерть
1932