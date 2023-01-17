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Сулейман Муратбакиев

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Муратбаки Арсланбеков

Мать: Сахибъямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Абдулла Сулейманов

Мать ребёнка: Гульзамал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Загидулла Сулейманов

Мать ребёнка: Гульзамал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Гадилбану Сулейманова

Мать ребёнка: Гульзамал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сабит Сулейманов

Мать ребёнка: Гульзамал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гадилшамсибану Сулейманова

Мать ребёнка: Гульзамал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Хайрулла Сулейманов

Мать ребёнка: Гульзамал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Хабибжамал Сулейманова

Мать ребёнка: Гульзамал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Жена: Гульзамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамади Сулейманов

Мать ребёнка: Гульзамал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульзамал

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1854
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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