Сулейман Муратбакиев
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Муратбаки Арсланбеков
Мать: Сахибъямал
Рождение ребёнка
1815
Сын: Абдулла Сулейманов
Мать ребёнка: Гульзамал
Рождение ребёнка
1818
Сын: Загидулла Сулейманов
Мать ребёнка: Гульзамал
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Гадилбану Сулейманова
Мать ребёнка: Гульзамал
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сабит Сулейманов
Мать ребёнка: Гульзамал
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гадилшамсибану Сулейманова
Мать ребёнка: Гульзамал
Рождение ребёнка
1838
Сын: Хайрулла Сулейманов
Мать ребёнка: Гульзамал
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Хабибжамал Сулейманова
Мать ребёнка: Гульзамал
Развод
Неизвестно
Жена: Гульзамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамади Сулейманов
Мать ребёнка: Гульзамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульзамал
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854