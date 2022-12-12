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Муратбаки Арсланбеков

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Место рождения

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1748

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Арсланбек Антуганов

Мать: не указана

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Габида Муратбакиева

Мать ребёнка: Сахибъямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Загида Муратбакиева

Мать ребёнка: Сахибъямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ильяс Муратбакиев

Мать ребёнка: Сахибъямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Сулейман Муратбакиев

Мать ребёнка: Сахибъямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Хамдия Муратбакиева

Мать ребёнка: Сахибъямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1797
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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