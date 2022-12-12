Муратбаки Арсланбеков
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Арсланбек Антуганов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Габида Муратбакиева
Мать ребёнка: Сахибъямал
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Загида Муратбакиева
Мать ребёнка: Сахибъямал
Рождение ребёнка
1786
Сын: Ильяс Муратбакиев
Мать ребёнка: Сахибъямал
Рождение ребёнка
1788
Сын: Сулейман Муратбакиев
Мать ребёнка: Сахибъямал
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Хамдия Муратбакиева
Мать ребёнка: Сахибъямал
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1797