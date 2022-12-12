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Арсланбек Антуганов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

До 1762

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Антуган

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Мансур Арсланбеков

Мать ребёнка: не указана

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1741

Сын: Масагут Арсланбеков

Мать ребёнка: не указана

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1743

Сын: Муртаза Арсланбеков

Мать ребёнка: не указана

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1748

Сын: Муратбаки Арсланбеков

Мать ребёнка: не указана

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
До 1762
Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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