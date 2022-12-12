Арсланбек Антуганов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиДо 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Антуган
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Мансур Арсланбеков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Масагут Арсланбеков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Муртаза Арсланбеков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1762