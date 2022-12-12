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Масагут Арсланбеков

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Место рождения

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1741

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Арсланбек Антуганов

Мать: не указана

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Зульхамида Масагутова

Мать ребёнка: Касимгула

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Таймас Масагутов

Мать ребёнка: Касимгула

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Хисамутдин Масагутов

Мать ребёнка: Касимгула

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Габдулменьяр Масагутов

Мать ребёнка: Касимгула

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Туташ Масагутова

Мать ребёнка: Касимгула

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимгула

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1797
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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