Масагут Арсланбеков
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Арсланбек Антуганов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Зульхамида Масагутова
Мать ребёнка: Касимгула
Рождение ребёнка
1777
Сын: Таймас Масагутов
Мать ребёнка: Касимгула
Рождение ребёнка
1780
Сын: Хисамутдин Масагутов
Мать ребёнка: Касимгула
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Касимгула
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Туташ Масагутова
Мать ребёнка: Касимгула
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касимгула
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1797