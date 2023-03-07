Хисамутдин Масагутов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Масагут Арсланбеков
Мать: Касимгула
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Салиха
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Салиха
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Уркия Хисамутдинова
Мать ребёнка: Салиха
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Фатима Хисамутдинова
Мать ребёнка: Салиха
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Шамсикамал Хисамутдинова
Мать ребёнка: Салиха
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Салиха
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мухамметамин Хисамутдинов
Мать ребёнка: Салиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульзиган
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салиха
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855