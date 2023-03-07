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Хисамутдин Масагутов

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Масагут Арсланбеков

Мать: Касимгула

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Камалетдин Хисамутдинов

Мать ребёнка: Салиха

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Насибулла Хисамутдинов

Мать ребёнка: Салиха

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Уркия Хисамутдинова

Мать ребёнка: Салиха

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Фатима Хисамутдинова

Мать ребёнка: Салиха

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Шамсикамал Хисамутдинова

Мать ребёнка: Салиха

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ахметджан Хисамутдинов

Мать ребёнка: Салиха

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Мухамметамин Хисамутдинов

Мать ребёнка: Салиха

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульзиган

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салиха

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1855
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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