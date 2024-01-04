Таймас Масагутов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таймас Масагутов

Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Масагут Арсланбеков

Мать: Касимгула

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Хуббиниса Таймасова

Мать ребёнка: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Шагимурат Таймасов

Мать ребёнка: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Туйсаида Таймасова

Мать ребёнка: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Исмагил Таймасов

Мать ребёнка: Фархиниза

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Нусратулла Таймасов

Мать ребёнка: Фархиниза

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бибигульджамал Таймасова

Мать ребёнка: Фархиниза

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бибикамал Таймасова

Мать ребёнка: Фархиниза

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мухаметша Таймасов

Мать ребёнка: Фархиниза

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шамсикамал Таймасова

Мать ребёнка: Фархиниза

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Мухамметзакир Таймасов

Мать ребёнка: Фархиниза

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Мухаметшарип Таймасов

Мать ребёнка: Фархиниза

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фархиниза

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1840
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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