Таймас Масагутов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Масагут Арсланбеков
Мать: Касимгула
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Хуббиниса Таймасова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шагимурат Таймасов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Туйсаида Таймасова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Исмагил Таймасов
Мать ребёнка: Фархиниза
Рождение ребёнка
1821
Сын: Нусратулла Таймасов
Мать ребёнка: Фархиниза
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бибигульджамал Таймасова
Мать ребёнка: Фархиниза
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бибикамал Таймасова
Мать ребёнка: Фархиниза
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мухаметша Таймасов
Мать ребёнка: Фархиниза
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Шамсикамал Таймасова
Мать ребёнка: Фархиниза
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Фархиниза
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Фархиниза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фархиниза
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1840