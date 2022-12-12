Шагимурат Таймасов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Таймас Масагутов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мухамметгалим Шагимуратов
Мать ребёнка: Гульзафа
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Гульзафа
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Сахибзямал Шагимуратова
Мать ребёнка: Гульзафа
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Хабибжамал Шагимуратова
Мать ребёнка: Гульзафа
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Халимявгара Шагимуратова
Мать ребёнка: Гульзафа
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шамсихаят Шагимуратова
Мать ребёнка: Гульзафа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульзафа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850