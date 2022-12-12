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Шагимурат Таймасов

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Таймас Масагутов

Мать: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухамметгалим Шагимуратов

Мать ребёнка: Гульзафа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Мухаметзариф Шагимуратов

Мать ребёнка: Гульзафа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Сахибзямал Шагимуратова

Мать ребёнка: Гульзафа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Хабибжамал Шагимуратова

Мать ребёнка: Гульзафа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Халимявгара Шагимуратова

Мать ребёнка: Гульзафа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шамсихаят Шагимуратова

Мать ребёнка: Гульзафа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульзафа

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1850
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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