Гульзафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульзафа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухамметгалим Шагимуратов

Отец ребёнка: Шагимурат Таймасов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Мухаметзариф Шагимуратов

Отец ребёнка: Шагимурат Таймасов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Сахибзямал Шагимуратова

Отец ребёнка: Шагимурат Таймасов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Хабибжамал Шагимуратова

Отец ребёнка: Шагимурат Таймасов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Халимявгара Шагимуратова

Отец ребёнка: Шагимурат Таймасов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шамсихаят Шагимуратова

Отец ребёнка: Шагимурат Таймасов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагимурат Таймасов

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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