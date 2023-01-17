Гульзафа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мухамметгалим Шагимуратов
Отец ребёнка: Шагимурат Таймасов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Шагимурат Таймасов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Сахибзямал Шагимуратова
Отец ребёнка: Шагимурат Таймасов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Хабибжамал Шагимуратова
Отец ребёнка: Шагимурат Таймасов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Халимявгара Шагимуратова
Отец ребёнка: Шагимурат Таймасов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шамсихаят Шагимуратова
Отец ребёнка: Шагимурат Таймасов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шагимурат Таймасов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно