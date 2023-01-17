Исмагил Таймасов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Таймас Масагутов
Мать: Фархиниза
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Сафура Исмагилова
Мать ребёнка: Бибизухра Зайнетдинова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мухаметдин Исмагилов
Мать ребёнка: Бибизухра Зайнетдинова
Рождение ребёнка
28.07.1859
Сын: Исхак Исмагилов
Мать ребёнка: Бибизухра Зайнетдинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибизухра Зайнетдинова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно