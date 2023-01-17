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Исмагил Таймасов

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Таймас Масагутов

Мать: Фархиниза

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сафура Исмагилова

Мать ребёнка: Бибизухра Зайнетдинова

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мухаметдин Исмагилов

Мать ребёнка: Бибизухра Зайнетдинова

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1859

Сын: Исхак Исмагилов

Мать ребёнка: Бибизухра Зайнетдинова

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибизухра Зайнетдинова

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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