Бибизухра Зайнетдинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Сафура Исмагилова
Отец ребёнка: Исмагил Таймасов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мухаметдин Исмагилов
Отец ребёнка: Исмагил Таймасов
Рождение ребёнка
28.07.1859
Сын: Исхак Исмагилов
Отец ребёнка: Исмагил Таймасов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исмагил Таймасов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно