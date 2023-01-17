Бибизухра Зайнетдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибизухра Зайнетдинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сафура Исмагилова

Отец ребёнка: Исмагил Таймасов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мухаметдин Исмагилов

Отец ребёнка: Исмагил Таймасов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1859

Сын: Исхак Исмагилов

Отец ребёнка: Исмагил Таймасов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагил Таймасов

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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