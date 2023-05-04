Гульзамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сулейман Муратбакиев
Развод
Неизвестно
Муж: Сулейман Муратбакиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамади Сулейманов
Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Абдулла Сулейманов
Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Загидулла Сулейманов
Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Гадилбану Сулейманова
Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сабит Сулейманов
Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гадилшамсибану Сулейманова
Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Хайрулла Сулейманов
Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Хабибжамал Сулейманова
Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев
Смерть
Неизвестно