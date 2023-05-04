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Гульзамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулейман Муратбакиев

Развод
Неизвестно

Муж: Сулейман Муратбакиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамади Сулейманов

Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Абдулла Сулейманов

Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Загидулла Сулейманов

Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Гадилбану Сулейманова

Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сабит Сулейманов

Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гадилшамсибану Сулейманова

Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Хайрулла Сулейманов

Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Хабибжамал Сулейманова

Отец ребёнка: Сулейман Муратбакиев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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