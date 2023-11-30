Широкова (Солодянкина) Марфа Юдина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смерти1794
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Широков Семен Ефимов
Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1731
Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Мусихина Степанида Ефимова
Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Широков Илья Ефимов
Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Широков Аким Ефимов
Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Лукерья Ефимова
Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Агафья Ефимова
Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широков Ефим Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1794