Широкова (Солодянкина) Марфа Юдина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Солодянкина) Марфа Юдина

Место рождения

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Солодянкин Иуда (Юда) Ильин

Мать: Солодянкина Федора Григорьева

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Широков Семен Ефимов

Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Широков Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Мусихина Степанида Ефимова

Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Широков Василий Ефимов

Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Широков Илья Ефимов

Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Широков Аким Ефимов

Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Лукерья Ефимова

Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Агафья Ефимова

Отец ребёнка: Широков Ефим Семенов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Ефим Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1794
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
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