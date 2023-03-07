Широков Аким Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Широков Ефим Семенов
Мать: Широкова Марфа Юдина
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Широков Фома Акимов
Мать ребёнка: Широкова Фекла Фокеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Фекла Фокеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795