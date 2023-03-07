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Широков Аким Ефимов

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1711 г.р.

Мать

Около 1718 г.р.

Жена

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Широков Ефим Семенов

Мать: Широкова Марфа Юдина

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Широков Фома Акимов

Мать ребёнка: Широкова Фекла Фокеева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Фекла Фокеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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