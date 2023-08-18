Солодянкина Федора Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Федора Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1684 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Солодянкин Малафей Юдин

Отец ребёнка: Солодянкин Иуда (Юда) Ильин

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Солодянкин Семен Юдин

Отец ребёнка: Солодянкин Иуда (Юда) Ильин

Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: Широкова Марфа Юдина

Отец ребёнка: Солодянкин Иуда (Юда) Ильин

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Иуда (Юда) Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1750
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