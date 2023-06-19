Солодянкин Иуда (Юда) Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1684
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: Солодянкин Илья Федоров
Мать: Солодянкина Степанида
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Солодянкина Федора Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Солодянкина Федора Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: Широкова Марфа Юдина
Мать ребёнка: Солодянкина Федора Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750