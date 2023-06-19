Солодянкин Иуда (Юда) Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Иуда (Юда) Ильин

Место рождения

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Солодянкин Илья Федоров

Мать: Солодянкина Степанида

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Солодянкин Малафей Юдин

Мать ребёнка: Солодянкина Федора Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Солодянкин Семен Юдин

Мать ребёнка: Солодянкина Федора Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: Широкова Марфа Юдина

Мать ребёнка: Солодянкина Федора Григорьева

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Федора Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния