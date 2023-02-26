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Елена Сергеева

Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Сергей Самсонов

Мать: Ксения (Филиппова)

д.Холмы
Бракосочетание
07.11.1798

Муж: Ермолай Симонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1800

Сын: Никита (Ермолай) Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Симонов

д.Холмы
Рождение ребёнка
20.12.1802

Сын: Игнатий Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Симонов

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
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