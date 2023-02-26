Елена Сергеева
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: Сергей Самсонов
Мать: Ксения (Филиппова)
д.Холмы
Бракосочетание
07.11.1798
Муж: Ермолай Симонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1800
Сын: Никита (Ермолай) Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Симонов
д.Холмы
Рождение ребёнка
20.12.1802
Сын: Игнатий Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Симонов
д.Холмы
Смерть
Неизвестно