Никита (Ермолай) Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита (Ермолай) Ермолаев

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

15.09.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1800

Отец: Ермолай Симонов

Мать: Елена Сергеева

д.Холмы
Бракосочетание
30.07.1825

Жена: Ксения Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1825
сельцо Васильевское
дворовой человек
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Александра Никитина

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

Рождение ребёнка
27.07.1834

Дочь: Соломоноя Никитина

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1837

Дочь: Варвара Ермолаева

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

сельцо Севериново
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Параскева Ермолаева

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина Ермолаева

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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