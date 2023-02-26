Никита (Ермолай) Ермолаев
Место рожденияд.Холмы
Дата рождения15.09.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1800
Отец: Ермолай Симонов
Мать: Елена Сергеева
д.Холмы
Бракосочетание
30.07.1825
Жена: Ксения Евдокимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1825
сельцо Васильевское
дворовой человек
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Александра Никитина
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
Рождение ребёнка
27.07.1834
Дочь: Соломоноя Никитина
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1837
Дочь: Варвара Ермолаева
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
сельцо Севериново
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Параскева Ермолаева
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина Ермолаева
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
Смерть
Неизвестно