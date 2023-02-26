Игнатий Ермолаев
Место рожденияд.Холмы
Дата рождения20.12.1802
Дата смерти19.01.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1802
Отец: Ермолай Симонов
Мать: Елена Сергеева
д.Холмы
Бракосочетание
20.09.1825
Жена: Мелания Фаддеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
1825
Рождение ребёнка
11.06.1833
Дочь: Акилина Игнатова
Мать ребёнка: Мелания Фаддеева
сельцо Ивановское
Работа или профессия
1833
сельцо Ивановское
дворовой человек
Смерть
19.01.1835
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1842
Дочь: Синклитикия (по крёстному)
Мать ребёнка: Мелания Фаддеева
сельцо Севериново