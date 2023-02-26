Игнатий Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатий Ермолаев

Игнатий Ермолаев

avatar

Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

20.12.1802

Дата смерти

19.01.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1802

Отец: Ермолай Симонов

Мать: Елена Сергеева

д.Холмы
Бракосочетание
20.09.1825

Жена: Мелания Фаддеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
1825
Рождение ребёнка
11.06.1833

Дочь: Акилина Игнатова

Мать ребёнка: Мелания Фаддеева

сельцо Ивановское
Работа или профессия
1833
сельцо Ивановское
дворовой человек
Смерть
19.01.1835
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1842

Дочь: Синклитикия (по крёстному)

Мать ребёнка: Мелания Фаддеева

сельцо Севериново
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close