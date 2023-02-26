Мелания Фаддеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Фаддеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.09.1825

Муж: Игнатий Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.06.1833

Дочь: Акилина Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Ермолаев

сельцо Ивановское
Рождение ребёнка
24.12.1842

Дочь: Синклитикия (по крёстному)

Отец ребёнка: Игнатий Ермолаев

сельцо Севериново
Смерть
Неизвестно
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