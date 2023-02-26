Мелания Фаддеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.09.1825
Муж: Игнатий Ермолаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.06.1833
Дочь: Акилина Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Ермолаев
сельцо Ивановское
Рождение ребёнка
24.12.1842
Дочь: Синклитикия (по крёстному)
Отец ребёнка: Игнатий Ермолаев
сельцо Севериново
Смерть
Неизвестно