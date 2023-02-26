Сергей Самсонов
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Елена Сергеева
Мать ребёнка: Ксения (Филиппова)
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Стефан Сергеев
Мать ребёнка: Ксения (Филиппова)
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1791
Сын: Прохор Сергеев
Мать ребёнка: Ксения (Филиппова)
д.Холмы
Рождение ребёнка
01.03.1795
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Ксения (Филиппова)
д.Холмы
Рождение ребёнка
17.05.1796
Дочь: Гликерия Сергеева
Мать ребёнка: Ксения (Филиппова)
д.Холмы
Рождение ребёнка
14.08.1798
Сын: Михей Сергеев
Мать ребёнка: Ксения (Филиппова)
д.Холмы
Смерть
Неизвестно