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Сергей Самсонов

Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Елена Сергеева

Мать ребёнка: Ксения (Филиппова)

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Стефан Сергеев

Мать ребёнка: Ксения (Филиппова)

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1791

Сын: Прохор Сергеев

Мать ребёнка: Ксения (Филиппова)

д.Холмы
Рождение ребёнка
01.03.1795

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Ксения (Филиппова)

д.Холмы
Рождение ребёнка
17.05.1796

Дочь: Гликерия Сергеева

Мать ребёнка: Ксения (Филиппова)

д.Холмы
Рождение ребёнка
14.08.1798

Сын: Михей Сергеев

Мать ребёнка: Ксения (Филиппова)

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
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