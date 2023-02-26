Ксения (Филиппова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения (Филиппова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

14.04.1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Елена Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Самсонов

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Стефан Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Самсонов

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1791

Сын: Прохор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Самсонов

д.Холмы
Рождение ребёнка
01.03.1795

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Самсонов

д.Холмы
Рождение ребёнка
17.05.1796

Дочь: Гликерия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Самсонов

д.Холмы
Рождение ребёнка
14.08.1798

Сын: Михей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Самсонов

д.Холмы
Смерть
14.04.1800
д.Холмы
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