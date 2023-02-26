Ксения (Филиппова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти14.04.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Елена Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Самсонов
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Стефан Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Самсонов
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1791
Сын: Прохор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Самсонов
д.Холмы
Рождение ребёнка
01.03.1795
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Самсонов
д.Холмы
Рождение ребёнка
17.05.1796
Дочь: Гликерия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Самсонов
д.Холмы
Рождение ребёнка
14.08.1798
Сын: Михей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Самсонов
д.Холмы
Смерть
14.04.1800
д.Холмы