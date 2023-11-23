Василисков Яков Василисков
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1816
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1816
Отец: Василиск Стефанов
Мать: Пелагея Гигорьева
Василисков Яков Василискович (1816 — ?) Родился 29 апреля 1816 года в семье пономаря села Чурилова Любимского уезда Василиска Стефановича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села Михайл... Показать все
Бракосочетание
10.05.1842
Рождение ребёнка
05.06.1846
Сын: Василисков Александр Яковлев
Мать ребёнка: Василискова Надежда Стефанова
Василисков Александр Яковлевич (1846 — ?) Роди лся 5 июня 1846 года в семье священника села Михайловского Щербатовых Ярославского уезда Якова Василискова. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 187... Показать все
Смерть
До 1864