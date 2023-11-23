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Василисков Яков Василисков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1816

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1816

Отец: Василиск Стефанов

Мать: Пелагея Гигорьева

Василисков Яков Василискович (1816 — ?) Родился 29 апреля 1816 года в семье пономаря села Чурилова Любимского уезда Василиска Стефановича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села Михайл... Показать все
Бракосочетание
10.05.1842

Жена: Василискова Надежда Стефанова

Рождение ребёнка
05.06.1846

Сын: Василисков Александр Яковлев

Мать ребёнка: Василискова Надежда Стефанова

Василисков Александр Яковлевич (1846 — ?) Роди лся 5 июня 1846 года в семье священника села Михайловского Щербатовых Ярославского уезда Якова Василискова. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 187... Показать все
Смерть
До 1864
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