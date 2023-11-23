Пелагея Гигорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти14.07.1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Григорий Иванов
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильинская Пелагея Василискова
Отец ребёнка: Василиск Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуриловский Михаил Василисков
Отец ребёнка: Василиск Стефанов
Бракосочетание
09.11.1796
Муж: Василиск Стефанов
Рождение ребёнка
02.04.1798
Сын: Чуриловский Аристарх Василисков
Отец ребёнка: Василиск Стефанов
Чуриловский Аристарх Василискович (1798 — ?) Родился 2 апреля 1798 года в семье пономаря села Чурилова Любимского уезда Василиска Стефановича. С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии на ... Показать все
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Василискова
Отец ребёнка: Василиск Стефанов
Рождение ребёнка
29.04.1816
Сын: Василисков Яков Василисков
Отец ребёнка: Василиск Стефанов
Василисков Яков Василискович (1816 — ?) Родился 29 апреля 1816 года в семье пономаря села Чурилова Любимского уезда Василиска Стефановича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села Михайл... Показать все
Смерть
14.07.1828