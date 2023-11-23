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Пелагея Гигорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

14.07.1828

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Григорий Иванов

Мать: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильинская Пелагея Василискова

Отец ребёнка: Василиск Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуриловский Михаил Василисков

Отец ребёнка: Василиск Стефанов

Бракосочетание
09.11.1796

Муж: Василиск Стефанов

Рождение ребёнка
02.04.1798

Сын: Чуриловский Аристарх Василисков

Отец ребёнка: Василиск Стефанов

Чуриловский Аристарх Василискович (1798 — ?) Родился 2 апреля 1798 года в семье пономаря села Чурилова Любимского уезда Василиска Стефановича. С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии на ... Показать все
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Василискова

Отец ребёнка: Василиск Стефанов

Рождение ребёнка
29.04.1816

Сын: Василисков Яков Василисков

Отец ребёнка: Василиск Стефанов

Василисков Яков Василискович (1816 — ?) Родился 29 апреля 1816 года в семье пономаря села Чурилова Любимского уезда Василиска Стефановича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села Михайл... Показать все
Смерть
14.07.1828

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