Василиск Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Стефан Николаев
Мать: Прасковья Александрова
Василиск Стефанович (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Стефана Николаевича. В 1795 году определен в пономаря к церкви села Чурилова Любимского уезда. Жена ег... Показать все
Бракосочетание
09.11.1796
Жена: Пелагея Гигорьева
Рождение ребёнка
02.04.1798
Сын: Чуриловский Аристарх Василисков
Мать ребёнка: Пелагея Гигорьева
Чуриловский Аристарх Василискович (1798 — ?) Родился 2 апреля 1798 года в семье пономаря села Чурилова Любимского уезда Василиска Стефановича. С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии на ... Показать все
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Василискова
Мать ребёнка: Пелагея Гигорьева
Рождение ребёнка
29.04.1816
Сын: Василисков Яков Василисков
Мать ребёнка: Пелагея Гигорьева
Василисков Яков Василискович (1816 — ?) Родился 29 апреля 1816 года в семье пономаря села Чурилова Любимского уезда Василиска Стефановича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села Михайл... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильинская Пелагея Василискова
Мать ребёнка: Пелагея Гигорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуриловский Михаил Василисков
Мать ребёнка: Пелагея Гигорьева
Смерть
Неизвестно