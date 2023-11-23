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Василиск Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Стефан Николаев

Мать: Прасковья Александрова

Василиск Стефанович (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Стефана Николаевича. В 1795 году определен в пономаря к церкви села Чурилова Любимского уезда. Жена ег... Показать все
Бракосочетание
09.11.1796

Жена: Пелагея Гигорьева

Рождение ребёнка
02.04.1798

Сын: Чуриловский Аристарх Василисков

Мать ребёнка: Пелагея Гигорьева

Чуриловский Аристарх Василискович (1798 — ?) Родился 2 апреля 1798 года в семье пономаря села Чурилова Любимского уезда Василиска Стефановича. С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии на ... Показать все
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Василискова

Мать ребёнка: Пелагея Гигорьева

Рождение ребёнка
29.04.1816

Сын: Василисков Яков Василисков

Мать ребёнка: Пелагея Гигорьева

Василисков Яков Василискович (1816 — ?) Родился 29 апреля 1816 года в семье пономаря села Чурилова Любимского уезда Василиска Стефановича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села Михайл... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильинская Пелагея Василискова

Мать ребёнка: Пелагея Гигорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуриловский Михаил Василисков

Мать ребёнка: Пелагея Гигорьева

Смерть
Неизвестно
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