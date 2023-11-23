Василискова (Новотроицкая) Надежда Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1842
Рождение ребёнка
05.06.1846
Сын: Василисков Александр Яковлев
Отец ребёнка: Василисков Яков Василисков
Василисков Александр Яковлевич (1846 — ?) Роди лся 5 июня 1846 года в семье священника села Михайловского Щербатовых Ярославского уезда Якова Василискова. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 187... Показать все