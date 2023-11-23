Василискова (Новотроицкая) Надежда Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилискова (Новотроицкая) Надежда Стефанова

Василискова (Новотроицкая) Надежда Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1842

Муж: Василисков Яков Василисков

Рождение ребёнка
05.06.1846

Сын: Василисков Александр Яковлев

Отец ребёнка: Василисков Яков Василисков

Василисков Александр Яковлевич (1846 — ?) Роди лся 5 июня 1846 года в семье священника села Михайловского Щербатовых Ярославского уезда Якова Василискова. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 187... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.