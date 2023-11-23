Василисков Александр Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1846
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
05.06.1846
Василисков Александр Яковлевич (1846 — ?) Роди лся 5 июня 1846 года в семье священника села Михайловского Щербатовых Ярославского уезда Якова Василискова. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 187... Показать все
Бракосочетание
30.08.1871
Рождение ребёнка
1874
Сын: Василисков Дмитрий Александров
Мать ребёнка: Василискова (Витальская) Евлампия Михайлова
Смерть
До 1897