Василисков Александр Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилисков Александр Яковлев

Василисков Александр Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1846

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1846

Отец: Василисков Яков Василисков

Мать: Василискова (Новотроицкая) Надежда Стефанова

Василисков Александр Яковлевич (1846 — ?) Роди лся 5 июня 1846 года в семье священника села Михайловского Щербатовых Ярославского уезда Якова Василискова. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 187... Показать все
Бракосочетание
30.08.1871

Жена: Василискова (Витальская) Евлампия Михайлова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Василисков Дмитрий Александров

Мать ребёнка: Василискова (Витальская) Евлампия Михайлова

Смерть
До 1897

Мы используем куки для улучшения работы сайта.