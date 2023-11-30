Тумаш Степан Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Тумаш Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1862 ст.
Мать ребёнка: Тумаш Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
11.06.1871 ст.
Дочь: Тумаш Акулина Степановна
Мать ребёнка: Тумаш Марфа Антоновна
Запись 26 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Флор Филиппов и Наталья Антонова.
Рождение ребёнка
17.08.1873 ст.
Мать ребёнка: Тумаш Марфа Антоновна
Запись 28 Неведрянская церковь восприемники деревни Блинова Димитрий Ильин и деревни Станков девица Евдокия Флорова.
Рождение ребёнка
27.06.1875 ст.
Дочь: Тумаш Ольга Степановна
Мать ребёнка: Тумаш Марфа Антоновна
Запись 23 Неведрянской церкви восприемники деревни Блинова унтер офицер Павел Васильев и крестьянина Александра Власиева жена Васса Федорова
Рождение ребёнка
19.04.1877 ст.
Дочь: Тумаш Ирина Степановна
Мать ребёнка: Тумаш Марфа Антоновна
Запись 12 Неведрянской церкви Восприемники деревни Блинова Яков Тимофеев и Григория Васильева дочь девица Татьяна.
Рождение ребёнка
30.04.1878 ст.
Мать ребёнка: Тумаш Марфа Антоновна
Запись 27 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова отставной рядовой Фома Емельянов и Антона Емельянова жена Агафия Трофимова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тумаш Марфа Антоновна
Смерть
Неизвестно