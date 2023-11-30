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Тумаш Степан Петрович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тумаш Петр

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.10.1862 ст.

Сын: Тумаш Яков Степанович

Мать ребёнка: Тумаш Марфа Антоновна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.06.1871 ст.

Дочь: Тумаш Акулина Степановна

Мать ребёнка: Тумаш Марфа Антоновна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 26 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Флор Филиппов и Наталья Антонова.
Рождение ребёнка
17.08.1873 ст.

Сын: Тумаш Андрей Степанович

Мать ребёнка: Тумаш Марфа Антоновна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 28 Неведрянская церковь восприемники деревни Блинова Димитрий Ильин и деревни Станков девица Евдокия Флорова.
Рождение ребёнка
27.06.1875 ст.

Дочь: Тумаш Ольга Степановна

Мать ребёнка: Тумаш Марфа Антоновна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 23 Неведрянской церкви восприемники деревни Блинова унтер офицер Павел Васильев и крестьянина Александра Власиева жена Васса Федорова
Рождение ребёнка
19.04.1877 ст.

Дочь: Тумаш Ирина Степановна

Мать ребёнка: Тумаш Марфа Антоновна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 12 Неведрянской церкви Восприемники деревни Блинова Яков Тимофеев и Григория Васильева дочь девица Татьяна.
Рождение ребёнка
30.04.1878 ст.

Сын: Тумаш Иван Степанович

Мать ребёнка: Тумаш Марфа Антоновна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 27 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова отставной рядовой Фома Емельянов и Антона Емельянова жена Агафия Трофимова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тумаш Марфа Антоновна

Смерть
Неизвестно
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