Тумаш Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения17.08.1873 ст.
Дата смерти19.08.1941
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1873 ст.
Отец: Тумаш Степан Петрович
Мать: Тумаш Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
29.05.1907 ст.
Дочь: Демина Елена Андреевна
Мать ребёнка: Тумашева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Тумаш Петр Андреевич
Мать ребёнка: Тумашева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: Мухина Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Тумашева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
29.11.1928
Дочь: Сергеева Нина Андреевна
Мать ребёнка: Тумашева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тумашева Прасковья Михайловна
Смерть
19.08.1941
Кобрино, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Возвращался домой с работы на поезде и попал под бомбежку.