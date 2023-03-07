Тумаш Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумаш Андрей Степанович

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Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.08.1873 ст.

Дата смерти

19.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1873 ст.

Отец: Тумаш Степан Петрович

Мать: Тумаш Марфа Антоновна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.05.1907 ст.

Дочь: Демина Елена Андреевна

Мать ребёнка: Тумашева Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Тумаш Петр Андреевич

Мать ребёнка: Тумашева Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: Мухина Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Тумашева Прасковья Михайловна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.11.1928

Дочь: Сергеева Нина Андреевна

Мать ребёнка: Тумашева Прасковья Михайловна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумаш Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Тумашева Прасковья Михайловна

Смерть
19.08.1941
Кобрино, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Возвращался домой с работы на поезде и попал под бомбежку.
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