Тумаш Марфа Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смерти29.06.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1862 ст.
Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович
Рождение ребёнка
1870 ст.
Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович
Рождение ребёнка
11.06.1871 ст.
Дочь: Шалдо (Тумаш) Акулина (Акилина) Степановна
Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович
Запись 26 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Флор Филиппов и Наталья Антонова.
Рождение ребёнка
17.08.1873 ст.
Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович
Запись 28 Неведрянская церковь восприемники деревни Блинова Димитрий Ильин и деревни Станков девица Евдокия Флорова.
Рождение ребёнка
27.06.1875 ст.
Дочь: Тумаш (Тумаш) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович
Запись 23 Неведрянской церкви восприемники деревни Блинова унтер офицер Павел Васильев и крестьянина Александра Власиева жена Васса Федорова
Рождение ребёнка
19.04.1877 ст.
Дочь: Тумаш (Тумаш) Ирина Степановна
Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович
Запись 12 Неведрянской церкви Восприемники деревни Блинова Яков Тимофеев и Григория Васильева дочь девица Татьяна.
Рождение ребёнка
30.04.1878 ст.
Сын: Тумаш Иван (Иоанн) Степанович
Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович
Запись 27 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова отставной рядовой Фома Емельянов и Антона Емельянова жена Агафия Трофимова.
Смерть
29.06.1896 ст.
Запись N26 29(2) июня деревни Блинова Стефана Петрова жена 50 лет от разрыва сердца.