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Тумаш Марфа Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

29.06.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тумаш Степан Петрович

Рождение ребёнка
23.10.1862 ст.

Сын: Тумаш Яков Степанович

Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Тумаш Иван Степанович

Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.06.1871 ст.

Дочь: Шалдо (Тумаш) Акулина (Акилина) Степановна

Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 26 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Флор Филиппов и Наталья Антонова.
Рождение ребёнка
17.08.1873 ст.

Сын: Тумаш Андрей Степанович

Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 28 Неведрянская церковь восприемники деревни Блинова Димитрий Ильин и деревни Станков девица Евдокия Флорова.
Рождение ребёнка
27.06.1875 ст.

Дочь: Тумаш (Тумаш) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 23 Неведрянской церкви восприемники деревни Блинова унтер офицер Павел Васильев и крестьянина Александра Власиева жена Васса Федорова
Рождение ребёнка
19.04.1877 ст.

Дочь: Тумаш (Тумаш) Ирина Степановна

Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 12 Неведрянской церкви Восприемники деревни Блинова Яков Тимофеев и Григория Васильева дочь девица Татьяна.
Рождение ребёнка
30.04.1878 ст.

Сын: Тумаш Иван (Иоанн) Степанович

Отец ребёнка: Тумаш Степан Петрович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 27 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова отставной рядовой Фома Емельянов и Антона Емельянова жена Агафия Трофимова.
Смерть
29.06.1896 ст.
Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись N26 29(2) июня деревни Блинова Стефана Петрова жена 50 лет от разрыва сердца.

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