Шалдо (Тумаш) Акулина (Акилина) Степановна
Место рождения
Дата рождения11.06.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1871 ст.
Отец: Тумаш Степан Петрович
Мать: Тумаш Марфа Антоновна
Запись 26 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Флор Филиппов и Наталья Антонова.
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Муж: Шалдо Иван Егорович
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись N16 январь(21) деревни Блинова Иван Егоров первым браком 24 года и деревни Блинова Акилина Стефанова 20 лет. Поручители деревни Блинова Тарас Борисов и Иван Кириллов, по невесте деревни Блинова... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.
Отец ребёнка: Шалдо Иван Егорович
Запись N70 декабря 7(10) 1890 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Папила Иванов и девица Агафия Ильина.
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Шалдо Домникия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.
Дочь: Шалдо Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Шалдо Иван Егорович
Запись N45 октября 7(11) 1896 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Иоанн Стефанов и девица Домникия Тарасова.
Рождение ребёнка
09.11.1898 ст.
Дочь: Шалдо Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Шалдо Иван Егорович
Запись N55 ноября9(13) Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Андрей Стефанов и Евфима Никифорова жена Екатерина Савостианова.
Смерть
Неизвестно