Шалдо (Тумаш) Акулина (Акилина) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалдо (Тумаш) Акулина (Акилина) Степановна

Шалдо (Тумаш) Акулина (Акилина) Степановна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.06.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1871 ст.

Отец: Тумаш Степан Петрович

Мать: Тумаш Марфа Антоновна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 26 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Флор Филиппов и Наталья Антонова.
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Шалдо Иван Егорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись N16 январь(21) деревни Блинова Иван Егоров первым браком 24 года и деревни Блинова Акилина Стефанова 20 лет. Поручители деревни Блинова Тарас Борисов и Иван Кириллов, по невесте деревни Блинова... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.

Сын: Шалдо Николай Иванович

Отец ребёнка: Шалдо Иван Егорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись N70 декабря 7(10) 1890 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Папила Иванов и девица Агафия Ильина.
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Шалдо Домникия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.

Дочь: Шалдо Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Шалдо Иван Егорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись N45 октября 7(11) 1896 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Иоанн Стефанов и девица Домникия Тарасова.
Рождение ребёнка
09.11.1898 ст.

Дочь: Шалдо Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Шалдо Иван Егорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись N55 ноября9(13) Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Андрей Стефанов и Евфима Никифорова жена Екатерина Савостианова.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.