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Байлова Мария Васильевна

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1858

Муж: Байлов Василий

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Байлов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Байлов Василий

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Байлов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Байлов Василий

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Байлов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Байлов Василий

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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