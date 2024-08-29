Байлова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1858
Муж: Байлов Василий
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Байлов Василий
Рождение ребёнка
1861
Сын: Байлов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Байлов Василий
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Байлов Василий
Смерть
После 1916