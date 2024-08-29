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Байлов Василий

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1858

Жена: Байлова Мария Васильевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Байлов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Байлова Мария Васильевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Байлов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Байлова Мария Васильевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Байлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Байлова Мария Васильевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1916
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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