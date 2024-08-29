Байлов Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1858
Жена: Байлова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Байлова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Байлов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Байлова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Байлова Мария Васильевна
Смерть
До 1916