Байлов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Байлов Василий
Мать: Байлова Мария Васильевна
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Байлова Анна Павловна
Мать ребёнка: Байлова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Байлова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Байлов Константин Павлович
Мать ребёнка: Байлова Анна Александровна
Смерть
Неизвестно