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Байлов Павел Васильевич

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Байлов Василий

Мать: Байлова Мария Васильевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1893

Жена: Байлова Анна Александровна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Байлова Анна Павловна

Мать ребёнка: Байлова Анна Александровна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Байлов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Байлова Анна Александровна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Байлов Константин Павлович

Мать ребёнка: Байлова Анна Александровна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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