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Байлов Николай Васильевич

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Байлов Василий

Мать: Байлова Мария Васильевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1897

Жена: Байлова Мария Платоновна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Байлова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Байлова Мария Платоновна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Байлов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Байлова Мария Платоновна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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