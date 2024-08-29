Байлов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Байлов Василий
Мать: Байлова Мария Васильевна
Бракосочетание
1897
Жена: Байлова Мария Платоновна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Байлова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Байлова Мария Платоновна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Байлов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Байлова Мария Платоновна
Смерть
Неизвестно