Недоспасовъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасовъ Николай

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Недоспасовъ Тимофей

Мать: Недоспасова Ирина Исаева

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина Леонтьева

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1751

Сын: Недоспасовъ Петръ

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина Леонтьева

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Костина Марья

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина Леонтьева

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1759

Сын: Недоспасовъ Архипъ

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина Леонтьева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Недоспасовъ Данила

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина Леонтьева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Недоспасовъ Антонъ

Мать ребёнка: Недоспасова Катерина Леонтьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Катерина Леонтьева

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