Недоспасовъ Николай
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Недоспасовъ Тимофей
Мать: Недоспасова Ирина Исаева
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина Леонтьева
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1751
Сын: Недоспасовъ Петръ
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина Леонтьева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Костина Марья
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина Леонтьева
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1759
Сын: Недоспасовъ Архипъ
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина Леонтьева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Недоспасовъ Данила
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина Леонтьева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Недоспасовъ Антонъ
Мать ребёнка: Недоспасова Катерина Леонтьева
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно