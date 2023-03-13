Недоспасовъ Архипъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасовъ Архипъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Недоспасовъ Николай

Мать: Недоспасова Катерина Леонтьева

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