Недоспасовъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смерти1758
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Недоспасовъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Мать ребёнка: Недоспасова Ирина Исаева
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1733
Сын: Недоспасовъ Николай
Мать ребёнка: Недоспасова Ирина Исаева
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1738
Сын: Недоспасовъ Гаврила
Мать ребёнка: Недоспасова Ирина Исаева
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1741
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Мать ребёнка: Недоспасова Ирина Исаева
Асанова Липовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недоспасова Ирина Исаева
Смерть
1758