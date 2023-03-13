Недоспасовъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасовъ Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Недоспасовъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Мать ребёнка: Недоспасова Ирина Исаева

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1733

Сын: Недоспасовъ Николай

Мать ребёнка: Недоспасова Ирина Исаева

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1738

Сын: Недоспасовъ Гаврила

Мать ребёнка: Недоспасова Ирина Исаева

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1741

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Мать ребёнка: Недоспасова Ирина Исаева

Асанова Липовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Ирина Исаева

Смерть
1758
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