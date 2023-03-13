Недоспасова Ирина Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1725
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1733
Сын: Недоспасовъ Николай
Отец ребёнка: Недоспасовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1738
Сын: Недоспасовъ Гаврила
Отец ребёнка: Недоспасовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1741
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Тимофей