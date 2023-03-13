Недоспасова Ирина Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова Ирина Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1691 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Тимофей

Рождение ребёнка
1725

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Тимофей

Рождение ребёнка
1733

Сын: Недоспасовъ Николай

Отец ребёнка: Недоспасовъ Тимофей

Рождение ребёнка
1738

Сын: Недоспасовъ Гаврила

Отец ребёнка: Недоспасовъ Тимофей

Рождение ребёнка
1741

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Тимофей

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