Костина (Недоспасова) Марья
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Недоспасовъ Николай
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Крестинья
Отец ребёнка: Костинъ Николай
Рождение ребёнка
1780
Сын: Костинъ Иванъ
Отец ребёнка: Костинъ Николай
Рождение ребёнка
1784
Сын: Костинъ Феклистъ
Отец ребёнка: Костинъ Николай
Рождение ребёнка
1786
Сын: Костинъ Степанъ
Отец ребёнка: Костинъ Николай
Рождение ребёнка
1788
Сын: Костинъ Василий
Отец ребёнка: Костинъ Николай
Рождение ребёнка
1791
Сын: Костинъ Корнила
Отец ребёнка: Костинъ Николай
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Костинъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костинъ Николай