Костина (Недоспасова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Недоспасова) Марья

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Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Недоспасовъ Николай

Мать: Недоспасова Катерина Леонтьева

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Крестинья

Отец ребёнка: Костинъ Николай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Костинъ Иванъ

Отец ребёнка: Костинъ Николай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Костинъ Феклистъ

Отец ребёнка: Костинъ Николай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Костинъ Степанъ

Отец ребёнка: Костинъ Николай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Костинъ Василий

Отец ребёнка: Костинъ Николай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Костинъ Корнила

Отец ребёнка: Костинъ Николай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Костинъ Николай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костинъ Николай

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