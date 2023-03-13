Недоспасовъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Недоспасовъ Николай
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Недоспасова Офимья Никитина
Рождение ребёнка
1780
Сын: Недоспасовъ Семенъ
Мать ребёнка: Недоспасова Офимья Никитина
Рождение ребёнка
1784
Сын: Недоспасовъ Феаддей
Мать ребёнка: Недоспасова Офимья Никитина
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Недоспасова Офимья Никитина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Недоспасовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Недоспасова Офимья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно