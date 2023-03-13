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Недоспасовъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Недоспасовъ Николай

Мать: Недоспасова Катерина Леонтьева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Недоспасова Офимья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Недоспасовъ Семенъ

Мать ребёнка: Недоспасова Офимья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Недоспасовъ Феаддей

Мать ребёнка: Недоспасова Офимья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Недоспасова Офимья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Недоспасовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Недоспасова Офимья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова Офимья Никитина

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